Başkan Erdoğan’dan tarihi 28 Mayıs seçimi öncesi rehavet uyarısı: Sandığın telafisi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadınların Türkiye'si isimli programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'a saatler kala bir kez daha "rehavet" uyarısında bulunurken; "Sandığın telafisi yok" dedi. Erdoğan, "Hesap uzmanıyım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunarak "Yüzde 1'e 40 vekil verdin." dedi.

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