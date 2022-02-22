22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Rusya'nın ayrılıkçıları tanıma kararına ilişkin ilk açıklama: Bu kararı kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz

Başkan Erdoğan'dan Rusya'nın ayrılıkçıları tanıma kararına ilişkin ilk açıklama: Bu kararı kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 13:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili erdoğan, "Kabul edilemez" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Cansın Helvacı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu karar kabul edilemez
"Bu karar kabul edilemez"
Donbas’ta Rus üsleri kurulacak mı?
Donbas'ta Rus üsleri kurulacak mı?
ABD hangi jeopolitik oyunu oynuyor?
ABD hangi jeopolitik oyunu oynuyor?
İYİ Parti’de yasak aşk cinayeti iddiası!
İYİ Parti'de yasak aşk cinayeti iddiası!
A Haber’de anlattı: Ukrayna’nın yüzde 40’ı...
A Haber'de anlattı: Ukrayna'nın yüzde 40'ı...
Senaryo aynı liderler farklı
Senaryo aynı liderler farklı
Devlet Bahçeli: Savaş yanlıştır!
Devlet Bahçeli: Savaş yanlıştır!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
Karadeniz’de savaş sesleri
Karadeniz’de savaş sesleri
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Rusya’ya tanıma kararı tepkisi
Rusya'ya tanıma kararı tepkisi
Durduracak tek ülke Türkiye
"Durduracak tek ülke Türkiye"
Daha Fazla Video Göster