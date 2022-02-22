22 Şubat 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Rusya'nın ayrılıkçıları tanıma kararına ilişkin ilk açıklama: Bu kararı kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili erdoğan, "Kabul edilemez" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Cansın Helvacı aktardı.