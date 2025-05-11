Başkan Erdoğan’dan Putin’e: Müzakerelere hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş ve Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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