Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e “siyaset otobanı” göndermesi: CHP şanzımanı dağıtacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkano Özgür Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor" dedi. Başkan Erdoğan, "Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN