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Başkan Erdoğan’dan Özel’e yolsuzluk tepkisi!

Başkan Erdoğan'dan Özel'e "yolsuzluk" tepkisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 21:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması üzerinden CHP'ye sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin marjinal bir örgüt gibi davrandığını belirten Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi. “Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız.” Erdoğan’ın gündeminde Gazze de vardı. Cumhurbaşkanı, Filistin vurgusunu bir kez daha yineleyerek, “Kardeşlerimize sırtımızı dönmeyeceğiz.” dedi.
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Başkan Erdoğan’dan Özel’e yolsuzluk tepkisi!
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