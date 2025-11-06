Başkan Erdoğan’dan Özel’e sert sözler: Zihniyle dili arasında bağı kopmuş zavallı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine birtakım hakaretlerde bulunan Özgür Özel’e sert sözlerle cevap verdi. Başkan Erdoğan, “Siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumu itibarını korumak gerek. Ana muhalefet lideri hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. İkinci büyük parti genel başkanı mı hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış. Zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Gün aşırı söylediği yalanlarla önüne gelene attığı iftiralar ile giderek saldırgan haline geliyor. Daha da sevimsiz hal alan bu dile bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik o çok anlasın.” dedi.

