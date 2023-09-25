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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ermenistan uzatılan eli tutmalı

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Giriş: 25.09.2023 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Anlaşmalara dair atılan imzaların ardından Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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