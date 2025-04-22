Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet ederek Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif'iyi kabul ederken ikili basına kapalı görüştü. Kabulün ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, 'görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel konular arasında fikir alışverişinde bulunduk. Her konuda tam bir uyum içindeyiz.' dedi.

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