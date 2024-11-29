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Başkan Erdoğan’dan net ekonomi mesajı! Zor günler geride kaldı

Başkan Erdoğan'dan net ekonomi mesajı! "Zor günler geride kaldı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.11.2024 18:37
Başkan Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Uluslararası MÜSİAD Ticaret Fuarı’nda konuştu. Erdoğan, "En zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan’dan net ekonomi mesajı! Zor günler geride kaldı
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