Başkan Erdoğan'dan Milas'ta ağaç kıyımı yapan CHP'lilere sert tepki: "Çevre istismarcılarına fırsat vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, gençleri Cemre Vakfı'na üye olmaya davet etti. Milas'ta ağaç katleden sözde çevreci CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İstismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.