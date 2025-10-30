Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı! Bu sözlerle yüzüne vurdu: Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz?

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırladı. İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği konusunda beklentilerinin olduğunu belirtirken "Stratejik hedef olarak görüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok ama İsrail'de var, İsrail bunları kullanarak dün Gazze'yi vurmuştur. Almanya olarak bunları görmüyor musunuz?" dedi.

