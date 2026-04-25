Başkan Erdoğan'dan megakente tarihi çağrı: İstanbul'un tek çözümü kentsel dönüşümdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım: İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa, İstanbul o derece güçlü olur" ifadelerini kullandı.