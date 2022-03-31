31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Çanakkale 1915 köprüsü' tepkisi

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Çanakkale 1915 köprüsü' tepkisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2022 15:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ''Yetişemediği üzüme koruk deme meselesi var ya, bununki bu. Varsa alternatifin, alternatifi söyle. Bugün kamu özel anlayışıyla dünyada bu tür yatırımların yapılması en gelişmiş ülkelerde bile var. Yani bugün Amerika bu şekilde 1,5 trilyon dolarlık altyapı üstyapı yatırımının planlamasını yapıyor. Almanya hakeza öyle. Biz milli bütçeye yük olmadan bu işleri nasıl yaparız, onun üzerine gidiyoruz. Biz kalkıp da bu yüklenici firmaya durup dururken, havadan para verecek değiliz ki. Nedir? Sözleşmeye göre burada diyelim ki şu kadar sayıda araç veya yolcu taşındı, taşınmadı; o farkı biz devlet olarak öderiz. Kaldı ki şimdiye kadar da geçiş sayıları garanti edilenin üstünde olmuştur. Buradan niye rahatsız oluyor ki o? Bu yatırımda, devletin cebinden 1 kuruş çıkmıyor. Ama ben çok açık bir şey söyleyeceğim. Hazine'den 1 kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın. Bu faiz hesabı acaba nereye varır? Bu faiz hesaplamasını yaptığınız zaman ona, o yıl yapacağınız ödemeyi buluyor mu? Bulmaz. Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti. Ama ona bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler çünkü SSK'de genel müdürken orayı batırdı. Rahmetli Savaş Ay programında, onun dönemindeki hastanelerin halini göstermişti, o zaman bu işin hesabını ona nasıl sormuştu. O yavrular, insanlar imkansızlıklar sebebiyle o hastanelerde ne hale düşmüştü, o günleri hatırlayalım.'' dedi.
Trabzon’da heyelan! Evler boşaltıldı
Trabzon’da heyelan! Evler boşaltıldı
Kılıçdaroğlu’na ’Çanakkale 1915 köprüsü’ tepkisi
Kılıçdaroğlu'na 'Çanakkale 1915 köprüsü' tepkisi
Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor!
Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor!
Temel Karamollaoğlu’na ’Erbakan’ tepkisi!
Temel Karamollaoğlu’na 'Erbakan' tepkisi!
’’Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız’’
''Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
PKK’ya Eren Kış-32 operasyonu
PKK'ya Eren Kış-32 operasyonu
Şehit savcı için mevlit programı!
Şehit savcı için mevlit programı!
İYİ Parti’de HDP çatlağı!
İYİ Parti'de HDP çatlağı!
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan garantör açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan garantör açıklaması
Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?
Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?
Daha Fazla Video Göster