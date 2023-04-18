Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Emperyalistlerin Truva atı

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da AK Parti seçim mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, “Bay Bay Kemal acaba Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva atı.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Bunlar otellerde görüşme yapıyorlar, bize diyorlar ki IMF’den borç almanız lazım, 2013’ten sonra IMF ile ilişkimiz yok” dedi. CHP’ye ve 7’li koalisyona “TCG Anadolu’yu gördükçe kuduruyorlar.” dedi.

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