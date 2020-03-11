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11.03.2020

Başkan Erdoğan'dan "gönül selamı" |Video

Koronavirüs önlemleri AK Parti grup toplantısına damga vurdu. Başkan Erdoğan, Meclis'e gelişinde kimseyle tokalaşmadı, "gönül selamı" verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dirsek selamını tercih etti. Meclis ise hastalığa karşı yeni önlemleri gündemine aldı.

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