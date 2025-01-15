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Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Düşüş başladı

Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Düşüş başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 12:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "İhracatta 262 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "En büyük baş ağrımız olan enflasyonda düşüş başladı. Enflasyon düştükçe halkın alım gücü de artacaktır. Günü kurtarmak için değil geleceğimizi güvence altına almak için çalışıyoruz." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Düşüş başladı
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması
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