Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta gerçekleşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre, Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada, 2025 yılında ise dünyada 4. sıraya yükselmiştir. Ayrıca, yıllık araştırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak arttırarak 3. sıraya çıkardık." dedi.