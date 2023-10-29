29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Canıgönülden tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Canıgönülden tebrik ediyorum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2023 10:30
"Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" nedeniyle tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü mesajı!
"Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı!
Dağa kazınan Atatürk sevgisi!
Dağa kazınan Atatürk sevgisi!
Bordo Bereliler’den mesaj var
Bordo Bereliler'den mesaj var
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar
Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran silahlar
100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu!
100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu!
Katil İsrail’in Gazze katliamında 23. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 23. gün
Türkiye’den İsrail’e diplomat yanıtı!
Türkiye’den İsrail’e diplomat yanıtı!
Kudüs sokaklarında Erdoğan sesi!
Kudüs sokaklarında Erdoğan sesi!
Filistin Mitingi paylaşımı
"Filistin Mitingi" paylaşımı
AK Parti’nin Cumhuriyet projeleri
AK Parti'nin "Cumhuriyet" projeleri
BM işlevsiz hale nasıl getirildi?
BM işlevsiz hale nasıl getirildi?
Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu!
Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu!
Daha Fazla Video Göster