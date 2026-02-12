ABD'nin kaç tane uçak gemisi var?

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı kapsamında bölgeye ikinci bir uçak gemisini sevk etmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. USS Abraham Lincoln’ün ardından USS George Bush’un da Orta Doğu’ya gönderilmesiyle birlikte gözler ABD donanmasının gerçek gücüne çevrildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında ABD’nin sahip olduğu devasa uçak gemisi filosunu, bu gemilerin teknik özelliklerini ve küresel deniz gücü rekabetini tüm detaylarıyla analiz etti.