CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin kaç tane uçak gemisi var?

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı kapsamında bölgeye ikinci bir uçak gemisini sevk etmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. USS Abraham Lincoln’ün ardından USS George Bush’un da Orta Doğu’ya gönderilmesiyle birlikte gözler ABD donanmasının gerçek gücüne çevrildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında ABD’nin sahip olduğu devasa uçak gemisi filosunu, bu gemilerin teknik özelliklerini ve küresel deniz gücü rekabetini tüm detaylarıyla analiz etti.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Meclis'te kavga odada tokalaşma mı?
Meclis'te kavga odada tokalaşma mı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?