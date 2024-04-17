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Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Nahyan'a "geçmiş olsun" telefonu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.04.2024 15:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan, BAE'de yaşanan sel felaketi için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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