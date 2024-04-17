Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Nahyan'a "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan, BAE'de yaşanan sel felaketi için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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