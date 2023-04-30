30 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Büyük Ankara Mitingi'nde tarihi açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki tarihi kalabalığa tarihi sözlerle hitap etti. "9'lu koalisyon" olarak tanımladığı Zillet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete peşkeş çekme vaadi de Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi... Başkan Erdoğan, "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız" dedi. Kendisini ellerinde bayraklarla takip eden çoşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan "Kandil ve uzantılarına cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz" şeklinde konuştu.