Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 01:20
Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti. 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
