28 Şubat 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat'ı bitiren imza! Darbe komutalarının söylemleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında göreve geldiğinde ülkeyi bir çağa taşımak için kolları sıvamış ve çalışmaya başlamıştı. Türkiye’nin prangalarından olan 28 Şubat sürecini de attığı imza ile bitirmişti. Bu imzadan önce ise darbeci komutanların söylemleri hala akıllarda. İşte tüm detaylar…