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Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret edenler yakalanabilecek mi? Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar A Haber'de açıkladı

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Giriş: 06.02.2022 23:33
Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan gizli hesaplarla hakaret edenlerin siber istihbarat ya da sosyal mühendislik yöntemleriyle bulunabileceğini anlattı. Peki sosyal mühendislik yöntemleri nelerdir? Başkan Erdoğan'a Twitter'dan fake hesaplarla hakaret edenler bulunabilecek mi?
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