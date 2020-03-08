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08.03.2020

Başkan Erdoğan Yücel Arzen ve ekibini ayakta alkışladı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Arif Nihat Asya'nın "Şehitler Tepesi" adlı ölümsüz eserini besteleyen Yücel Arzen ve ekibi düzenlenen etkinlikte besteyi seslendirdi. "Şehitler Tepesi" bestesini dinleyen Başkan Erdoğan, Yücel Arzen ve ekibini ayakta alkışladı.

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