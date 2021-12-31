Başkan Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, “Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Türkiye güvenlik, sağlık ve siyasi sınamaları başarıyla atlattı. Ekonomide tarihi bir dönüşüm başlattık. Döviz kurundaki dalgalanmayı ortadan kaldırdık. Fahiş fiyatla mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN