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Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!

Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 18:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!
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