02 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.11.2019

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Vatandaşlar etrafını sardı! Erdoğan'a sevgi seli
Vatandaşlar etrafını sardı! Erdoğan'a sevgi seli
Bakan Soylu'dan DEAŞ çıkışı
Bakan Soylu'dan DEAŞ çıkışı
Saray Belediyesi'ne kayyum görevlendirildi
Saray Belediyesi'ne kayyum görevlendirildi
Kamışlı’da binaya Suriye bayrağı asıldı
Kamışlı’da binaya Suriye bayrağı asıldı
Rize'de heyelan!
Rize'de heyelan!
Ülkemiz kendisini ispat etmiştir
"Ülkemiz kendisini ispat etmiştir"
Vahşet! Teröristin telefonundan çıktı
Vahşet! Teröristin telefonundan çıktı
HDP'nin tehdidi CHP'de anında karşılık buldu!
HDP'nin tehdidi CHP'de anında karşılık buldu!
Kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına...
Kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına...
Yakalanan 18 Esad askeri böyle teslim edildi
Yakalanan 18 Esad askeri böyle teslim edildi
Bakan Kurum: İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok
Bakan Kurum: İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok
YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı
YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı
Daha Fazla Video Göster