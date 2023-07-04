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Başkan Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi’yi kabul etti

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Giriş: 04.07.2023 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan Safadi’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Safadi’yi kabul etti
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