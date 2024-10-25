Başkan Erdoğan TUSAŞ standında! İşte o anlar

SAHA EXPO 2024 Sanayi, Uzay ve Teknoloji Fuarı’nda önemli açıklamalarından bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından TUSAŞ standına uğradı ve şehitlerin resimlerinin olduğu led ekran önünde bilgiler aldı.

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