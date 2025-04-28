28 Nisan 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: Türkiye’de toplam 4 milyon 33 bin göçmen var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan “Türkiye’de toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.” ifadelerini kullandı.