21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuştu: Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman!

Başkan Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuştu: Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 03:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti" diyerek, ABD ile ticarette hacminde hedefin 100 milyar olduğunu söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olduğunu dile getirdi.
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Türkevi’nde kritik kabuller
Türkevi'nde kritik kabuller
Özlale CHP ve Soyer’e giydirdi
Özlale CHP ve Soyer'e giydirdi
Yeni harekat sinyali mi?
Yeni harekat sinyali mi?
CHP’ye ilk kurşunu İzmir’de sıktı
CHP'ye ilk kurşunu İzmir'de sıktı
Kral Charles Fransa’da
Kral Charles Fransa'da
Karabağ’da operasyondan ateşkese
Karabağ'da operasyondan ateşkese
Ağaçları aşılayıp verimini artırıyor!
Ağaçları aşılayıp verimini artırıyor!
Sözleşmeli üretim nasıl olacak?
Sözleşmeli üretim nasıl olacak?
Anti-drone sistemi devreye alındı!
Anti-drone sistemi devreye alındı!
Şiddete karşı ortak mücadele çağrısı
Şiddete karşı ortak mücadele çağrısı
Gaziantep’te gastronomi festivali!
Gaziantep'te gastronomi festivali!
Daha Fazla Video Göster