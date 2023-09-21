21 Eylül 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuştu: Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti" diyerek, ABD ile ticarette hacminde hedefin 100 milyar olduğunu söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olduğunu dile getirdi.