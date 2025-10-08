08 Ekim 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan: Trump'ın Hamas'ın ikna edilmesi konusunda ricada bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Türk askerinin Gazze'de olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım." dedi. Başkan Erdoğan, Trump'ın Hamas'ın ikna edilmesi konusunda kendisinden ricada bulunduğunu da aktardı.