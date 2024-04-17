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Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı! “Bu noktaya düşe kalka geldik”

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 18:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez." diyen Başkan Erdoğan partisinde değişimin sinyallerini de kürsüden verdi “Gerekeni yapacağız” dedi.
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