Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı! “Bu noktaya düşe kalka geldik”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez." diyen Başkan Erdoğan partisinde değişimin sinyallerini de kürsüden verdi “Gerekeni yapacağız” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN