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Başkan Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor! İlk durağı Bayburt olacak

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Giriş: 06.07.2023 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde kendisine destek veren illere teşekkür ziyaretlerine başlıyor. İlk durak seçimlerde rekor bir destek sağlayan Bayburt. Başkan Erdoğan bir sonrası durağı ise Gümüşhane olacak.
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