Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılan yarışmacı sayısını açıkladı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada: ''2018'de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi. Bu tür etkinliğe göre fevkalade iyi bir sayı olarak gerçekleşmişti. Bugün sadece yarışmacı başvurusu 600 bine ulaşan bir TEKNOFEST'i yaşıyoruz. TEKNOFEST Karadeniz ülkemizin 81 vilayetinden 107 ayrı ülkeden katılan 154 takım bünyesindeki 600 bin gencin 40 ayrı dalga yarıştığı şölene dönüştü.'' dedi.