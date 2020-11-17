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Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

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Giriş: 17.11.2020 15:16
Güncelleme:17.11.2020 16:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Londra’da ameliyat olan Antalyalı siyam ikizleri sağlığına kavuştu. Başkan Erdoğan’ı ziyaret eden ikizlerin sevimli halleri dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti
Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti
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