Başkan Erdoğan Sisi ile birlikte Mısır'da İmam Şafi türbesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'deki İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.