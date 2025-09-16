Başkan Erdoğan: Şikayet eden de yargılanan da CHP koridorunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP'de yaşanan kaosu yorumladı. Erdoğan CHP'deki kurultay davasının hiçbir yerinde AK Parti'nin olmadığını ifade ederken "Neler olacağını yargının vereceği karardan sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan "Kurdukları her cümle ellerine tutuşturuluyor." dedi. CHP'den AK Parti'ye geçen isimlerle ilgili de konuşan Erdoğan bu katılımların AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan CHP'den gelen eleştirilere ise "Katılmak isteyenlere biz “niye geliyorsunuz” mu diyeceğiz?" sözleriyle yanıt verdi. Öte yandan CHP medyasının aleviler üzerinden kalkıştığı provokasyonun hesabını yargının soracağını ifade etti. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör A Haber'de anlattı.

