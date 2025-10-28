28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”
Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz

Başkan Erdoğan: “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 16:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonra da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Her alanda güçlü olmak zorundayız!
"Her alanda güçlü olmak zorundayız!"
Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz
“Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz”
Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz
"Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”
Altay tankının vurucu gücü MKE’den
Altay tankının vurucu gücü MKE'den
Rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon
Rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon
Altay muharebe gücümüzü arttıracak
"Altay muharebe gücümüzü arttıracak"
Altay tankı bir mühendislik harikası
"Altay tankı bir mühendislik harikası"
Altay törenine özel üretim Togg ile çıkarma
Altay törenine özel üretim Togg ile çıkarma
Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek
"Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek"
Daha Fazla Video Göster