Başkan Erdoğan: “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonra da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

