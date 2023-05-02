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Başkan Erdoğan: Onlar kandille beraber yol yürürken biz Cumhur İttifakıyla yürüyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2023 18:58
14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da vatandaşlarla buluşuyor. Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yanı sıra Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi de açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde konuşurken, ''Onlar kandille beraber yol yürürken biz Cumhur İttifakıyla yürüyoruz'' dedi.
’’Onlar kandille beraber yol yürüyor!’’
''Onlar kandille beraber yol yürüyor!''
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