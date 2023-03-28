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Başkan Erdoğan nasıl bir lider? Belirsizlikler çağında lider olmak, dünyaya kararlılık mesajları

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Giriş: 28.03.2023 13:16
Güncelleme:28.03.2023 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde geçen 20 yıllık dönem Cumhuriyet’in yüz yıllık geçmişindeki en demokratik dönemi yansıtıyor. Başkan Erdoğan olmadan bir Türkiye tasarlayanların her seçimde ise hesabı boşa çıkıyor. Peki Başkan Erdoğan sadece başarılı projeler için mi destekleniyor? Elbette hayır. Başkan Erdoğan'a duyulan güven sayesinde, Türkiye son yirmi yıldır istikrarlı bir dönem yaşıyor. İşte milletin adamı olan Başkan Recep Erdoğan’ın yolu…
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