Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi: Sancağınıza nasıl çıkacağınızı biliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum." dedi.