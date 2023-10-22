Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. İşte ele alınan muhtemel konular...