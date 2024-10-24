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Başkan Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi'nde net mesaj!

Başkan Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi'nde net mesaj! "Teröristan kurulmasına müsaade edilmeyecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:53
Türkiye, dün (23.10.2024) TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsıldı. Hain terör saldırının ardından Başkan Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Peki, masaya hangi konular yatırıldı? İşte detaylar...
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