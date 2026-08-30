Büyük Zafer'in 104'üncü yılı Dumlupınar'da: Tarihi zaferin hikayesi anlatıldı

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü törenlerle ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kütahya Dumlupınar'da zaferin kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos heyecanı yaşanırken, Dumlupınar Şehitliği'nde şehitlerimiz de ziyaret ediliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Dumlupınar'daki törenleri ve şehitlikteki ziyaretleri görüntüledi, detayları aktardı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, A Haber canlı yayınında tarihi zaferin nasıl kazanıldığını ve o günlerin fedakarlıklarını anlattı.