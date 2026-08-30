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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutlamalar geçit töreniyle başladı. Adana'daki kutlamalardan detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı görüntüledi ve aktardı.

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