Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batıya yalvardığını belirten Başkan Erdoğan, "muhalefet mandacılıktan kopamıyor" dedi. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "kimse sabrımızı sınamasın" diyerek Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceklerinin de altını çizdi.

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