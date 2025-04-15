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Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!

Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 21:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batıya yalvardığını belirten Başkan Erdoğan, "muhalefet mandacılıktan kopamıyor" dedi. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "kimse sabrımızı sınamasın" diyerek Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceklerinin de altını çizdi.
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Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!
Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!
Başkan Erdoğan: Kimse sabrımızı sınamasın!
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