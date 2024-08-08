Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan'ın ile El Sani'nin ana gündem maddesi Filistin oldu.