08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2024 17:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan'ın ile El Sani'nin ana gündem maddesi Filistin oldu.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi
TBMM’ye verilen ilginç başvurular!
TBMM'ye verilen ilginç başvurular!
Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
TikTok bir ulusal güvenlik meselesi
"TikTok bir ulusal güvenlik meselesi"
Canlı yayında fay incelemesi!
Canlı yayında fay incelemesi!
Süt fiyatında fırsatçılık!
Süt fiyatında fırsatçılık!
Gabar’da petrol transferi için yol yapılıyor!
Gabar’da petrol transferi için yol yapılıyor!
Sanal eğlence değil sanal kabus!
Sanal eğlence değil sanal kabus!
İzmir’de kentsel dönüşüm skandalı
İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı
Katar Emiri Al Sani Ankara’ya geliyor!
Katar Emiri Al Sani Ankara'ya geliyor!
Kilit aktör artık Hizbullah mı?
Kilit aktör artık Hizbullah mı?
2024’te PKK’ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu
2024'te PKK'ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu
Daha Fazla Video Göster