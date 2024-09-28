Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder "Lojistik Ulaşım" konulu foruma video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor." dedi.

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